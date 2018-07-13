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Техническое обновление парка сельхозмашин поспособствует оперативной уборке зерновых
Техническое обновление парка сельхозмашин поспособствует оперативной и качественной уборке зерновых в Минской области. Об этом сегодня заявлено в Дзержинском районе на семинаре для руководителей сельхозпредприятий. В этом году на поля центрального региона выйдут почти полтысячи единиц новой техники и агрегатов, среди них и 100 комбайнов. Ноу-хау и проверенные временем подходы к урожайной жатве оценил Алексей Кондратенко.
Машин и агрегатов много, но жнейка комбайна одна. Именно от этого элемента зерноуборочной техники зависит едва ли не половина успеха в обмолоте. Умеешь справиться с агрегатом - в бункере будет максимум зерна.
В самом хозяйстве "Крутогорье-Петковичи" - площадке семинара - уже 4-й год стабильно высокая урожайность зерновых - 60 центнеров с гектара. При таком уровне не обойтись без высококачественной техники.
И сегодня же сельхозорганизациям презентовали ноу-хау с элементами IT в стратегии максимально эффективной отдачи от техники.
А в понедельник, 16 июля, все аграрии Минской области вместе с губернатором соберутся для того, чтобы окончательно, как говорят, сверить часы. Площадкой для совещания по вопросам уборочной кампании - 2018 станет хозяйство с символическим названием "Рапс" в Минском районе.
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