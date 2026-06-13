Техника и совместные предприятия - как Гана и Беларусь открывают новую главу сотрудничества

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Главный исполнительный директор Центра содействия инвестициям Ганы Саймон Маджи в "Актуальном интервью" рассказал о результатах визита президента Ганы Джона Драмани Махамы в Минск и планах сотрудничества.

Визит президента Ганы в Беларусь, состоявшийся 8 июня, открыл новую главу в отношениях двух стран. На высшем уровне был подписан ряд соглашений, а стороны подтвердили настрой на долгосрочное и взаимовыгодное партнерство.

Беларусь и Гану связывают дипломатические отношения с 1991-1992 годов.

По словам Саймона Маджи, страны разделяют общие ценности. "Мы также очень близки в плане наших систем ценностей, того, во что мы верим. Мы являемся сильными союзниками в экономическом развитии", - подчеркнул он.

Почти 2 тыс. единиц техники закупит Гана у Беларуси

Одним из ключевых практических итогов визита стал крупный заказ на поставку белорусской сельскохозяйственной техники. Как сообщил Саймон Маджи, правительство Ганы уже разместило заказ примерно на 1840 единиц: комбайны, плуги, а также другое оборудование и инвентарь, необходимые для сельского хозяйства. "Цель - обеспечить продовольственную безопасность и продовольственный суверенитет в нашей стране, поэтому сельское хозяйство сейчас играет в этом главную роль", - отметил он.

Правительство Ганы пытается создать около 50 или более сервисных центров для фермеров, куда они могут обращаться для обслуживания техники. Это объясняет закупку оборудования для сельского хозяйства.

От горной добычи до молочной фермы: спектр сотрудничества

Однако сельским хозяйством интерес Ганы не ограничивается. Ганская сторона проявляет интерес к белорусским технологиям в самых разных отраслях. "Мы также ищем услуги в горнодобывающей сфере. Поэтому нас интересует оборудование, которое у вас есть для добычи полезных ископаемых", - поделился главный исполнительный директор Центра содействия инвестициям Ганы.

Он также отметил, что президент Ганы лично посетил белорусские молочные фермы. Гана нацелена на партнерство и сотрудничество в области переработки молочной продукции и агропереработки различных сельскохозяйственных продуктов.

Кроме того, в сферу интересов попадают нефтегазовый сектор и генерация энергии. "Все эти области Гана и Беларусь объединили в плане привлечения частных партнеров для работы в этих сферах", - добавил Саймон Маджи.

Инвестиции, бизнес и безвизовый режим

Говоря о конкретных шагах по развитию деловых связей, Саймон Маджи сообщил, что уже есть ганские бизнесмены, готовые инвестировать в Беларусь: "Со стороны ганцев, которые хотят приехать и инвестировать в Беларусь, есть около 6 бизнесменов, которые изучают регион, чтобы найти здесь возможности - от сельского хозяйства до производства".

По его словам, чтобы приехать в Беларусь, нужно проехать через 10 стран, поэтому нужно улучшить визовые процессы. В этом направлении уже сделан важный шаг: на встрече на высшем уровне был решен вопрос о безвизовом въезде для дипломатов.

Следующий шаг - прямая работа с бизнесом

"Следующим шагом будет продолжение. Министр иностранных дел уже сказал, что приедет с продолжением по пунктам действий и с предложениями о том, что нам нужно предпринять дальше", - рассказал Саймон Маджи.