Техника с минскими моторами работает более чем в 120 странах мира

Белорусский реальный сектор адаптировался к санкциям, драйверы экономики на подъеме. Традиционный лидер - промышленность. Минский моторный завод - это лишь один из примеров. Предприятие - ведущий производитель двигателей в СНГ.



Каких успехов добились заводчане и почему развитие производства так важно для Беларуси, расскажет Алина Лаппо.

Минский моторный завод был введен в строй спустя почти два десятка лет после окончания войны. Производство должно было стать важным звеном в цепочке отечественного автомобилестроения, на это и делали упор. Первым делом заводчане освоили выпуск дизельных двигателей для тракторов МТЗ. А сегодня техника с минскими моторами работает на пяти континентах более чем в 120 странах мира.

А ведь судьба ныне флагмана могла сложиться совершенно иначе! В начале 90-х, когда промышленное производство в республике упало на 40 процентов, звучали настойчивые предложения закрыть большие предприятия и сделать ставку на мобильные производства. Однако Беларусь выбрала другой путь. Благодаря принятым мерам, моторостроители, как и другие киты нашей промышленности, в сложных экономических условиях не только выстояли, но и приумножили свой советский потенциал. Те непростые времена вспоминают передовики конструкторского бюро ММЗ.

Были тяжелые девяностые годы, многие предприятия в то время закрывались. Был отток молодых специалистов. Но мы базу сохранили, все время развивались и сегодня это очень важно. Сергей Севиздрал, ведущий инженер-конструктор конструкторского бюро Минского моторного завода

Они тогда понимали: работают на перспективу, на будущее. Приходилось оперативно реагировать и перестраиваться. Чтобы не упустить рынок, начали по полной вкладываться в расширение линейки моторов, причем не только для тракторов. Это и стало новым импульсом и своеобразным толчком на годы плодотворной работы.

За качество Минский моторный отвечает - говорят, это фундамент конкурентоспособности и узнаваемости. Планку подняли в советское время, когда ММЗ получил высокую награду - государственный знак качества. Амбиций хватает и по сей день, копилка поощрений за производство достойного продукта исправно пополняется. При этом важно качество не только самих моторов, но и их обслуживания. За этим следят не меньше, сеть сервисных центров интенсивно развивается.

Экспорт ММЗ за 6 месяцев вырос примерно на 10 % к такому же периоду 2023 года

Цифрами доказано, смутные 90-е или нынешние санкции Запада не преграда. Определенные сложности, конечно, нельзя отрицать, но с другой стороны они как стимул к развитию. Рынок Зимбабве, Вьетнама, Республики Конго - и это открытия лишь шести месяцев этого года. В целом внешние поставки прибавили порядка 10 процентов.