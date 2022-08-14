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Техника техникой, но и без души - никуда: о людях, благодаря которым и в этом году белорусы будут с хлебом
5 миллионов тонн уже в закромах белорусских аграриев. И гулом комбайнов в полях до поздней ночи сейчас никого не удивить. Люди работают на совесть, и что самое главное - зарабатывают. А новые рекорды ждать не заставят.
Элеваторы заполняются новым урожаем нон-стоп. На помощь отстающим направляется дополнительная техника, люди. Все, чтобы ускорить темпы и собрать хлеб до зернышка.
О тех, кто и сейчас работает в полях, Андрей Ястребов. Это уже белорусский бренд - семейные экипажи, когда отец за штурвалом комбайна. В этом дуэте Олег Бондарев - прирожденный механизатор. А сын - студент БНТУ, будущий инженер-энергетик - в помощниках. Каникулы, как говорится, с пользой для семейного бюджета.
Павел Бондарев, помощник комбайнера ОАО "Агросервис", г. Чаусы:
Три года назад отцу дали новый комбайн. Позвал меня в помощники, и я согласился. Хорошо работается, все нормально.
Олег Бондарев, механизатор ОАО "Агросервис":
Тонн по 50 убираем в день. Хлеба хорошие. Надо все убрать вовремя, потому что может задождиться. Потерь чтобы не было совсем.
Николай Клименков, директор ОАО "Агросервис":
Уборочная идет достаточно хорошо. Погода благоприятствует уборке. На сегодня мы убрали уже 30 % зерновых культур. В сроки мы должны уложиться по заданию и губернатора нашего, и Президента. Планируем 5 тысяч вал зерна получить.
Озимые культуры в хозяйстве уже в закромах. Идет активная уборка ярового ячменя. Золотится овес.
В этом году под пашню в Чаусском районе отвели свыше 43 тысяч га. Из них больше половины под зерновые. Чтобы ускорить темпы уборочной, аграрии перешли на круглосуточную работу.
Сушильные комплексы только и успевают принимать МАЗы с урожаем. На этом зернотоке в Барышевке еще и молодежь помогает из числа школьников и педагогов.
Молодежь:
Мы подметаем - помогаем собрать зерно.Работа несложная, зато все вместе. И это наш хлеб.
На поле сельхозпредприятия "Ульяновское-Агро" под зерновыми свыше 4 тысяч гектаров. За пять минут до выхода в поле комбайнеров приехала поддержать "Раніца" - народный коллектив.
Участницы народного коллектива "Раніца":
Хорошей погоды, чтобы все быстрее сжалось.Они делают большое дело - они добывают хлеб стране, кормят людей. И за это им большущее спасибо. И земной поклон.
Горецкий район. Декан факультета механизации сельского хозяйства БГСХА Владимир Гусаров за свою педагогическую карьеру подготовил тысячи специалистов для АПК. Скоро новый учебный год, много интересных планов. А пока в отпуске, в комбайнеры пошел. Помогает учхозу.
Владимир Гусаров, декан факультета механизации сельского хозяйства БГСХА:
У нас нет столько нефти и газа, но у нас есть богатый урожай, трудолюбивые люди, которые могут убрать этот урожай и накормить свой народ. Считаю, что вот есть долг родину защищать, а есть долг убирать хлеб, если у тебя есть опыт и возможность это сделать. Поэтому я исполняю свой долг.
Александр Янкович, директор РУП "Учхоз БГСХА":
Задача убрать чуть более 4 тысяч зерновых культур, рапс домолачиваем - у нас более 500 га. 10 комбайнов у нас на предприятии - они постоянно в работе. Урожайность уже просматривается гораздо выше, чем в прошлом году. Более 35 % уже убрали. Сейчас наращиваем темпы, потому уже практически все поля подошли под уборку.
В работе по принципу нон-стоп и все пять сушильных комплексов учхоза, каждую минуту принимая пшеницу, рапс.
Горецкий элеватор - закрома региона. До 160 большегрузов с зерном проходят через весовую. Затем лабораторию, чтобы только качественный хлеб засыпать на хранение. В этом году еще больше. До 220 тысяч тонн. Здесь его охладят к осени до +15, чтобы затем весь год снабжать переработчиков.
Петр Панасюг, директор УП "Горецкий элеватор":
Хлеб сегодня радует не только своей урожайностью, но и качественными показателями. Все зерно, которое поступает в рамках госзаказа, оценивается по показателям не ниже 4 и 3 класса. 50 % третьего класса. Это говорит о том, что наша промышленность будет с хорошим зерном, хорошим качеством муки и хороший хлеб в магазинах. Хотя плохого хлеба никогда не бывает.
Еще один тренд уборочной. На этой неделе 13 комбайнов перебросили из хозяйств, где уже справились с зерновыми, в Горки и Мстиславль. Кстати, среди них и молодежный экипаж в составе Юрия Маркова и Евгения Шпаковского - студентов-первокурсников БГСХА.
Студенты:
Едем с боевым настроем убирать хлеб. Почему и нет - на практике применить свои знания.
Как проходит ночная уборка урожая?
Ночная уборочная. В свете фар комбайнов и грузовиков. Агроромантика для зрителя. И необходимость для хлеборобов, пока нет дождя. Рассказывает механизатор Александр Кисель. В родных "Путришках" еще со школы подрабатывал помощником комбайнера. В этом году самостоятельная жатва.
Александр Кисель, механизатор УО СПК "Путришки":
Небывалый урожай в "Путришках" - до 80 центнеров с гектара. Соблюдение технологии на каждом этапе, начиная с посева, помогло. Поэтому и с заходом солнца работа продолжается. Такой урожай надо собрать весь.
Александр Бубен, начальник участка УО СПК "Путришки":
С таким бережливым отношением к хлебу и каравай страны растет быстрей. А значит, и в этом году будем с хлебом.
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