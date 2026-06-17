Технологический суверенитет и курс на инновации: как роботизация меняет белорусскую промышленность

Роботизация промышленности - стратегическая задача Беларуси. Для ускоренного развития этой сферы глава государства Александр Лукашенко подписал указ "О стимулировании роботизации". Ключевые задачи - помочь предприятиям в закупке оборудования и наладить собственное производство. Создание отечественных роботов планируется на начальном этапе с использованием комплектующих от лучших мировых производителей с постепенной их локализацией на белорусских предприятиях.

Робот - друг человека. Сегодня умные помощники на белорусских предприятиях пока что, скорее, исключение, чем правило. Есть целевые показатели, к которым белорусы стремятся: 100 умных помощников на 10 тыс. работников в промышленности к 2030 году.

Первые шаги сделаны. Парк роботов на "БЕЛДЖИ" стал больше вдвое - сегодня это 76 умных помощников, а после ввода нового штамповочного цеха увеличится до 150. Удвоение мощности производства (до 120 тыс. авто в год) уже стало реальным итогом модернизации.

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Сергей Традчик, главный технолог предприятия "БЕЛДЖИ":

"На главной сварочной линии производится сварка трех моделей кузовов. В 2025 году мы провели довольно серьезную модернизацию. Ее целью было увеличение производственной мощности главной сварочной линии".

С филигранной точностью сварочные операции выполняют машины, выпуская по 20 авто ежечасно. Запуск собственной штамповки крупных кузовных деталей снизит логистические затраты и выведет локализацию на новый уровень.

"В настоящий момент у нас реализуется проект расширения цеха сварки и строительства цеха штамповки, где добавится порядка 70-80 роботов", - рассказал Сергей Традчик.

То, что еще недавно казалось технологией будущего, сегодня внедрено и на гродненском предприятии. Почти в прямом смысле красной нитью проходит тема роботизации и на "Гронитекс". Умные машины перерабатывают хлопок и льняное волокно с минимальным участием человека.

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Татьяна Синевич, начальник производства ОАО "Гронитекс":

"Это высокопроизводительное оборудование, полуавтоматизированное. Т. е. там в большинстве идет автоматический труд. Установлена робототехника. Ручной труд присутствует, но в меньшем объеме".

Это не просто замена ручного труда, а основа для создания продукции с пометкой "уникальная". Только на этом предприятии в СНГ выпускают нить для автомобильного корда - это разработка самих гродненских текстильщиков. Доля инноваций в ассортименте превышает треть продукции.

Виталий Ковалев, заместитель директора - главный инженер ОАО "Гронитекс":

"Предприятие реализует большой инвестиционный проект по технической модернизации двух основных цехов: прядильного и приготовительного цеха. Увеличиваем производственные мощности на 4,5 тыс. кв. м. Закупаем дополнительное оборудование - около 18 единиц".

Телевизоры с искусственным интеллектом собирают на "Горизонте". Аналогов нет ни в странах СНГ, ни в Европе. Более полусотни роботов работают в единой цифровой связке. От монтажа панелей до финального тестирования - каждую операцию контролирует машинное зрение.

Дмитрий Малашкевич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0a39393-b3a8-4d2f-8f28-a39b3318a800/conversions/8660938d-298c-4aaf-bbc5-ff600776fbe9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0a39393-b3a8-4d2f-8f28-a39b3318a800/conversions/8660938d-298c-4aaf-bbc5-ff600776fbe9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0a39393-b3a8-4d2f-8f28-a39b3318a800/conversions/8660938d-298c-4aaf-bbc5-ff600776fbe9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0a39393-b3a8-4d2f-8f28-a39b3318a800/conversions/8660938d-298c-4aaf-bbc5-ff600776fbe9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дмитрий Малашкевич, технический директор компании холдинга "Горизонт":

"Это все происходит благодаря автоматизированной системе тестирования. Если при тестировании человеком мы проверяли 50 параметров у телевизора, то сейчас проверяем до 500 параметров, в том числе звук и изображение".

Кадры решают все, и в эпоху роботизации это правило особенно актуально. Недавно открыли образовательно-научный центр, где те самые кадры будут осваивать промышленную робототехнику прямо у станков. Государство в свою очередь создает условия: налоговые льготы для предприятий-внедренцев и развитие собственного производства роботов. Технологии будущего рождаются здесь и сейчас, и Беларусь готова стать их частью.

Юрий Чеботарь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57a9b33a-28a1-4a8e-ab9a-fa65275d0d57/conversions/e2078369-228b-4651-9bb6-1e67fb841283-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57a9b33a-28a1-4a8e-ab9a-fa65275d0d57/conversions/e2078369-228b-4651-9bb6-1e67fb841283-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57a9b33a-28a1-4a8e-ab9a-fa65275d0d57/conversions/e2078369-228b-4651-9bb6-1e67fb841283-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57a9b33a-28a1-4a8e-ab9a-fa65275d0d57/conversions/e2078369-228b-4651-9bb6-1e67fb841283-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

"Как раз такой указ и подписан Президентом нашей страны. Он предполагает 3 основных направления движения. Первое направление - это поддержка установки роботов. Для этого будут соответствующие льготы - повышенный инвестиционный вычет, возможность увеличивать амортизацию с коэффициентом 1,5, таким образом уменьшая свою налоговую нагрузку, и полный вычет НДС. Второе направление для тех, кто задумывается производить роботы в Беларуси. В первую очередь это возможность ввоза компонентов и освобождения компонентов для производства роботов от НДС. Третье направление важное - поддержка инжиниринга роботизации. Это возможность оказания консалтинговых соответствующих услуг в рамках роботизации и в том числе предоставления роботов на наши промышленные предприятия".