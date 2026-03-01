"Технологический суверенитет - вопрос выживания": эксперт Сахнович о союзной программе Беларуси и РФ

На заседании Высшего госсовета Союзного государства в Москве лидеры Беларуси и России обозначили ключевые приоритеты дальнейшей интеграции. Особый акцент был сделан на экономике, технологическом суверенитете и продвижении совместного продукта. О том, как эти решения отразятся на промышленности и простых гражданах, в программе "Актуальное интервью" рассказала Татьяна Сахнович, заведующая кафедрой машиностроительного факультета БНТУ.

По словам эксперта, фундамент экономической безопасности в рамках Союзного государства закладывался еще в 2000 году, и динамика развития остается стабильно положительной. Созданы необходимые инструменты и механизмы поддержки, которые постоянно совершенствуются. Однако сегодня, как никогда, важна оперативность.

"Очень важна скорость принятия решений и скорость осуществления действий по этим решениям, - подчеркнула Татьяна Сахнович. - Например, сейчас создается комитет стандартизации и метрологии Союзного государства. Критически важно, чтобы этот процесс не затянулся на годы. Унификация и гармонизация наших стандартов - это прямой инструмент противостояния внешним санкционным угрозам и торговым барьерам".

Одной из центральных тем стала идея введения "товара Союзного государства". Эксперт пояснила, что это даст белорусским производителям дополнительную гибкость.

"Если 50 % работ и услуг при производстве продукции приходится на Беларусь и Россию, такой товар может считаться совместным. Это расширяет вариабельность при принятии экономических решений. Нам не запрещают продавать белорусские товары, но теперь появится и товар Союзного государства. Чем больше маневров - тем устойчивее позиции на внешних рынках", - отметила Татьяна Сахнович.

Кроме того, совместный статус позволит более корректно учитывать затраты на сырье, которым Россия богата, а Беларусь - не в полной мере и наоборот. Это сделает конечную продукцию более конкурентоспособной.

Заседании Высшего госсовета Союзного государства в Москве

Отвечая на вопрос о санкционном давлении на Беларусь, Венесуэлу, Иран и другие страны, эксперт сделала акцент на промышленности. По ее словам, машиностроительный комплекс Беларуси сумел сохранить потенциал даже в кризисы и научился адаптироваться к санкциям.

"Санкции предприятия машиностроения ощутили плотно с 2021 года, но уже к середине 2022-го они адаптировались. Сейчас новые ограничения не вызывают паники, так как есть понимание, как оперативно встроиться и дать противодействие", - заявила завкафедрой факультета машиностроения БНТУ.

Говоря о независимости от внешних технологий, Татьяна Сахнович напомнила: технологии сегодня продаются вместе с оборудованием. Покупая станки за рубежом, мы покупаем и чужие технологические решения.

"Китай уже ввел закон, запрещающий продажу высокотехнологичного оборудования за пределы страны. Речь о пятиосевых станках, оборудовании повышенной точности. Это и есть тот самый технологический суверенитет, - пояснила она. - В России сейчас активно развивается станкостроительный холдинг. Если нам удастся создать совместное станкостроительное производство, это станет основой нашей независимости. Средства производства - это кровеносная система любой индустрии. Без своего оборудования мы всегда будем зависимы".

Интеграция в рамках ШОС и БРИКС открывает перед Беларусью новые горизонты. По мнению эксперта, эти объединения интересны в разных аспектах.

"Рынки БРИКС - это покупатели нашей продукции. А рынки ШОС - это уже площадки для обмена высокими технологиями. Они интересны нам как производителям высокотехнологичных товаров. Получается полезный маневр между разными форматами", - отметила Татьяна Сахнович.

При этом Беларусь сама представляет интерес для партнеров, и не только в промышленности. Экспорт образовательных услуг - яркий тому пример.

"Как преподаватель университета могу подтвердить: количество абитуриентов из-за рубежа, желающих учиться у нас, растет. Эти студенты возвращаются на родину дипломированными специалистами и несут с собой не только знания, но и доброе отношение к Беларуси. Это тоже вклад в союзные отношения", - добавила она.