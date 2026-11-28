Беларусь обладает высоким технологическим потенциалом и компетенциями. Эти направления особо востребованы у партнеров. Такое мнение высказал политический аналитик Петр Петровский.

Не разрыв, а диверсификация

Отвечая на вопрос, не вступает ли новая стратегия Беларуси в разрыв с прежними экономическими партнерами, эксперт подчеркнул: "Ни в коем случае не вступает. Потому что наша страна бдит и отстаивает собственные национальные интересы, а этим национальным интересом является стабильность рынков и стабильность экспорта".

Петр Петровский напомнил, что Беларусь обладает экспортоориентированной экономикой: более половины произведенной продукции идет за границу. "Для нас важно, чтобы эта продукция стабильно получала собственного покупателя, была востребована", - отметил он.

По его словам, для этого необходимо не зависеть от конъюнктуры одного рынка. "И не потому, что этот рынок плохой, а потому, что этот рынок один", - пояснил аналитик, добавив, что капиталоемкость рынков Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии сегодня "бьет рекорды".

Европа теряет позиции, а Ближний Восток и Юго-Восточная Азия предлагают взаимный интерес

Говоря о смещении приоритетов, Петр Петровский указал на деградацию экономики Евросоюза. "Если мы отбросим в рамках ВВП тот процент, который они выделяют на милитаризацию, то мы увидим, что идет спад экономики", - заявил он.

По его оценке, рост ВВП ЕС на 1-1,5 % обеспечивается накачкой военно-промышленного комплекса, тогда как машиностроение находится "в очень сильном глубоком упадке". В качестве примера он привел концерн Mercedes, который ставит под вопрос собственное производство на территории Германии.

Совершенно иная ситуация, по словам эксперта, наблюдается на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Несмотря на геополитическую турбулентность, ОАЭ и Оман сохраняют и развивают перспективные возможности своей экономики. "Они заинтересованы в наших технологиях. Мы заинтересованы в их инвестиционном потенциале, и взаимное воздействие и кооперация дает о себе знать", - подчеркнул он.

Что касается Юго-Восточной Азии, то это, по словам аналитика, "огромные емкие рынки, требующие диверсификации технологического собственного потенциала". Для них белорусское машиностроение и промышленная продукция - "большая возможность".

Петр Петровский особо отметил, что Беларусь не просит гуманитарной помощи: "Мы предлагаем им свои услуги, продукцию и создание совместных производств".

Технологии в обмен на инвестиции

Спикер обратил внимание на жесткие ограничения доступа к технологиям на мировых рынках, которые, по его словам, созданы искусственно странами Запада. "Страны коллективного Востока заинтересованы в эмансипации, освобождении себя от зависимости от западных технологий. Беларусь в этом отношении может их предоставить", - сказал он.

При этом Беларуси нужны инвестиции для дальнейшего развития этих технологий, и страны Ближнего Востока готовы вкладывать средства в обмен на технологии.

Доверие лидеров как дипломатический канал

Отдельно эксперт остановился на роли личных встреч глав государств. По его словам, современная повестка между Беларусью и Оманом сосредоточена во многом на двух лидерах: "Это те вопросы, которые не решат ведомства сами по себе, это высокое доверие между двумя лидерами".

Если между странами нет такого доверия, лидеры спускают вопросы на уровень ведомств, и те решают между собой. Здесь же, как отметил Петр Петровский, вопросы настолько деликатные, что неформальные, непротокольные встречи играют очень важную роль. Целью таких встреч выступает дальнейшее развитие отношений, координация политических действий двух стран на международной арене.