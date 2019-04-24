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Технологии электроотопительного оборудования нового типа планируют создать в "Великом камне"

В индустриальном парке "Великий камень" планируют подписать контракт с китайской компанией на сумму более 10 миллионов долларов для создания совместных технологий электроотопительного оборудования нового типа.

Задача масштабной бизнес-встречи - познакомить гостей с возможностями индустриального парка, экономическими и налоговыми привилегиями для резидентов.

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