Технологии электроотопительного оборудования нового типа планируют создать в "Великом камне"

В индустриальном парке "Великий камень" планируют подписать контракт с китайской компанией на сумму более 10 миллионов долларов для создания совместных технологий электроотопительного оборудования нового типа.



Задача масштабной бизнес-встречи - познакомить гостей с возможностями индустриального парка, экономическими и налоговыми привилегиями для резидентов.