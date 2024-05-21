Технологии заготовки кормов как инвестиция в большое молоко - аграрии Беларуси приступили к первому укосу трав

Аграрии на юге Беларуси рассчитывают на весомый урожай травяных кормов - косят с рассвета до позднего вечера. Современные методы заготовки и консервации позволяют сохранять все питательные вещества для сытной зимовки крупного рогатого скота. Про технологии как инвестицию в большое молоко рассказала Наталья Игнатенко.

12 тыс. гектаров сельхозугодий (из них более половины - пахотные земли), 7 ферм. Хозяйство "Папоротное-Агро" в Гомельской области - одно из крупнейших. Специализируется на производстве молока и мяса. Прибавка напрямую зависит от сытного рациона животных, основа которого закладывается в поле.

"С утра на подкормке, а потом уже косим на заготовку кормов. Так часов 12, иногда даже 13-14 получается - с 5 утра до 7 или 8 вечера косим. Высота хорошая, наросла в этом году. Подсевали больше трав", - рассказал механизатор филиала "Папоротное-Агро" ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" Александр Завацкий.

Александр Завацкий из семейной династии. Это его 12-й агросезон. За рулем мощного "Беларуса" в сцепке с косилкой за весь световой день он проходит по 50 гектаров.

К заготовке зеленых кормов в хозяйстве внимание уделяется особое. Технологию соблюдают на всех этапах. До прессования и упаковывания в полимерную пленку свежескошенная масса должна подвялиться. Влажность измеряют специальным прибором.





Зеленые поля в "Папоротном-Агро" составляют тысячу гектаров. Их убирают поэтапно. Чтобы сохранить все полезные вещества, растения скашивают в промежуток времени от фазы бутонизации до цветения.

Начинаем раньше косить, потому что из-за погоды растения входят в фазу бутонизации. Уже пора косить. Ранние травы идут хорошо (люцерна, клевер), дальше будем косить тимофеевку. Они созревают одновременно, и если мы будем ждать до фазы цветения, то мы не успеем. Николай Кириченко, замдиректора филиала "Папоротное-Агро" ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК"

Для сохранности зеленого урожая используют биологические консерванты. Измельченную массу прессуют. В рулонах без доступа кислорода она будет сохранять свежесть долгое время. Гастрономическое разнообразие из микса трав позволит создать качественный полуторогодовалый запас сбалансированного рациона для 6 тыс. животных.





Для увеличения белка в рационе животных ставка делается на люцерну и клевер. Их за сезон снимают по три укоса. Питательные корма позволяют наращивать объемы производства молока.

С началом сезона большого молока стабильно увеличиваются надои. Сохранить позиции и еще больше прибавить позволит сбалансированная кормовая база. Она залог сытой зимовки буренок.

От качества мы, естественно, получаем результат. Ставку сделали на белковую культуру, на люцерну. На корм у нас ее 1,13 тыс. гектаров. Агрономы планировали урожайность 140 центнеров. Я думаю, так и будет. Валентина Гончарова, главный зоотехник филиала "Папоротное-Агро" ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК"