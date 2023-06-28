Технологию выращивания капусты брокколи, кольраби и салата айсберг освоили в Гродненской области

Экзотические овощи на белорусских грядках. В Щучине освоили технологию выращивания капусты брокколи, кольраби и салата айсберг. Компания, которая раньше специализировалась на производстве шампиньонов, еще два года назад поставила амбициозную задачу обеспечить белорусский рынок востребованной импортозамещающей продукцией. Сегодня собирают до тысячи тонн овощей. Часть поставляют на экспорт. Как овощная экзотика получила отечественную прописку, в репортаже Юрия Карнеловича.

Экзотические овощи с белорусской пропиской

Максимальная автоматизация работы. Мобильный конвейер подает овощи в контейнеры прямо с поля. Но и без ручного труда не обойтись. Так под Щучином собирают первый в этом году урожай капусты брокколи.

Площади немалые - порядка 60 гектаров. На полях задействованы несколько бригад. Перед стартом важный инструктаж. Брокколи - овощ деликатный, требует бережного обращения.

"Подходим к капусте, посмотрели - соответствует, листья большие. Ручная обработка полностью всех листьев. Смотрим, чтобы не было желтой. Кладем в транспортерную ленту, идем дальше", - говорит работницаовощного хозяйства Мария Грицаенко.

Женщина знает все тонкости уборки брокколи. Говорит,процесс ответственный. Срезать соцветия нужно строго определенных размеров. За день специалисты собирают по несколько тонн капусты.





Работа очень нравится, во-первых, тем, что свежий воздух. Коллектив хороший, условия хорошие - подвоз, завоз всегда вовремя. Пятидневная работа, столовая у нас есть. Мария Грицаенко, жительница г.Щучин, работницаовощного хозяйства

Овощное импортозамещение в действии

Пока еще экзотику для нашей страны, но уже в промышленных масштабах, выращивают в Гродненской области. До этого компания специализировалась на производстве шампиньонов. Два года назад решили освоить и овощную нишу. Продукция востребованная - альтернатива импорту.

Мы решили начать с брокколи. Взяли 60 гектаров. Ну а с каждым годом пробуем новые виды продукции. В прошлом году пробовали выращивать салат айсберг. Нам понравилось, получилось. В этом году площадь увеличили до 13 гектаров. Еще в этом году попробуем капусту кольраби, это будет пробная партия. Павел Сидорович, главный агроном овощного хозяйства

Современные технологии в помощь аграриям

Чтобы аграрный бизнес принес дивиденды, для начала инвестировали в технологии.

На предприятии сделали все, чтобы получить высокий урожай. Предусмотрели даже возможную засуху. К примеру, дождевальная машина за час способна вылить на поле до 80 метров кубических воды. Этого вполне достаточно для нормального развития растений.





А еще подвели к полю электричество, пробурили две артезианские скважины, подземные коммуникации растянулись на 4 километра. В итоге урожайность брокколи в открытом грунте ставит рекорды.

Планируемая урожайность - 10 тонн товарной продукции с гектара. А всего планируем убрать 600 тонн. Также для севооборота на этих полях мы выращиваем гречиху. Вадим Козячий, агроном-технолог овощного хозяйства

Качественный товар - залог успешной конкуренции

Овощи из Щучина не только для внутреннего рынка, организовали поставки в Россию. В специальной камере товар охлаждают, упаковывают в контейнеры - так зеленый урожай сохраняет свежесть на протяжении месяца.

После поступления брокколи на склад мы ее охлаждаем в специальной шоковой камере. Дальше она поступает на линию сортировки и закладывается в термоконтейнер. Потом засыпают чешуйчатым льдом, чтобы капуста сохранялась как можно дольше. Наталья Бодак, заведующая складом овощного хозяйства