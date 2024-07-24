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Темп уборки урожая в Брестской области - 5-5,5 % в день, сообщили в облисполкоме
Брестская область первой в Беларуси перешагнула рубеж с шестью нулями в уборочной кампании 2024 года. Этот миллион тонн зерна с учетом озимого рапса. Его уборку в регионе уже завершили, причем рекордным намолотом. Собрали 230 тыс. т маслосемян урожайностью 35 ц/га, что выше на 2 ц, чем в 2023 году. Убрали и более половины площадей зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность составила почти 39,3 ц/га. Самую высокую урожайность сейчас показывает озимая пшеница - 48 ц/га.
К слову, в этом агросезоне юго-западный регион увеличил посевную площадь под зерновые на 16 тыс. га. Делается все возможное, чтобы сохранить урожай в непростых погодных условиях.
"Больше 50 ц зерновых у нас получает с каждого гектара Ляховичский район. К намолоту в 100 тыс. т зерна подвигается Пружанский район. При благоприятных погодных условиях ежедневный темп уборки мы держим 5-5,5 %. Это позволит убрать культуры в оптимальные сроки и сохранить выращенный урожай. Мы знаем, что сегодня жесткое поручение главы государства - исключение потерь. Работаем в этом направлении", - заверил зампредседателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Сергей Мурин.
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