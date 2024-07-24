Темп уборки урожая в Брестской области - 5-5,5 % в день, сообщили в облисполкоме

Брестская область первой в Беларуси перешагнула рубеж с шестью нулями в уборочной кампании 2024 года. Этот миллион тонн зерна с учетом озимого рапса. Его уборку в регионе уже завершили, причем рекордным намолотом. Собрали 230 тыс. т маслосемян урожайностью 35 ц/га, что выше на 2 ц, чем в 2023 году. Убрали и более половины площадей зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность составила почти 39,3 ц/га. Самую высокую урожайность сейчас показывает озимая пшеница - 48 ц/га.

К слову, в этом агросезоне юго-западный регион увеличил посевную площадь под зерновые на 16 тыс. га. Делается все возможное, чтобы сохранить урожай в непростых погодных условиях.