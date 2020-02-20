Темпы роста цен на квартиры в Минске остаются высокими пятую неделю подряд. Квадрат на вторичном рынке недвижимости столицы за неделю прибавил 0,7 %. 1448$ сегодня стоит квадратный метр на вторичном рынке. Новостройки также прибавили в цене - за неделю также плюс 0,7 %. 1323 доллара стоит в среднем квадратный метр в новых домах столицы. Таким образом, разрыв между средним уровнем цен квадрата на первичном и вторичном рынках сегодня составляет 125 долларов.



