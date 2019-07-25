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Темпы уборочной кампании ускоряются

Каравай Минской области весит уже почти четыреста тысяч тонн. Темпы уборочной кампании ускоряются. Всего на полях центрального региона задействованы две тысячи комбайнов. Аграрии убирают также рапс и лен. Наибольший вклад в общий каравай пока на юге центрального региона. Таким образом, среди двадцати двух районов самый большой урожай в Несвижском районе - пятьдесят две с половиной тысячи тонн. Не намного отстают хлеборобы Слуцкого: в их закромах почти сорок три тысячи. Далее идет Копыльский район. Здесь аграрии намолотили 35 000 тонн зерна. Что до урожайности, то здесь лидирует также Несвиж, где собирают шестьдесят один центнер с гектара. В тройке лидеров Клецкий район - здесь сорок девять центнеров с гектара - и Дзержинский - сорок шесть.

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