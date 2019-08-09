Темпы уборочной накануне снизились из-за непогоды

Непогода сказалась на жатве. Темпы уборочной накануне снизились. На сегодня по стране собрано 5 миллионов 198 тысяч тонн хлеб. Аграриям осталось освоить четверть площадей зерновых. Массовую жатву завершила Брестская область. Южный регион, а также Минский и Гродненский, в нынешней кампании - миллионеры. На счету еще трех областей почти по 600 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность по стране 32,1 центнера с гектара.