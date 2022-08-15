Теперь на русском - Wildberries сменил название сайта

Сайт Wildberries сменил свое название. Теперь на главной странице маркетплейса можно увидеть новое название на русском языке - "Ягодки". При этом ссылка осталась прежней, сообщает РИА "Новости".

В компании от официальных комментариев отказались. Однако ранее в Wildberries допускали, что сменят название.

Wildberries - российский онлайн-ретейлер с оборотом в 844 миллиарда рублей по итогам 2021 года. По данным на начало 2022-го, на маркетплейсе зарегистрировано свыше 500 тысяч предпринимателей и компаний.



