Аграрии: Теплая зима в Беларуси не сказывается на качестве озимых - растения подготовлены

Если колебания температур незначительные (в пределах 5-6 градусов), то растения это переносят нормально. Но у нас в январе может быть и 10-15 градусов, снегаможет не быть. Растения могут пострадать, когда они расходуют сахара. Часть посевов в таком случае будет изрежена. Это может произойти не только в феврале, но и в марте и в апреле, когда холодно.

Владимир Сидор, ведущий агроном ЗАО "Гудевичи"