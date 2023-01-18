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Аграрии: Теплая зима в Беларуси не сказывается на качестве озимых - растения подготовлены

Теплый январь не сказывается на качестве зимовки озимых. Аграрии отмечают, что благодаря соблюдению агрономических технологий и оптимальному сроку севазерновые вошли в зиму подготовленными. Плюсовая температура днем и незначительный минус ночью сильно не влияют на сохранность растений. Небольшое отставание в развитии может произойти, если морозы опустятся до минус 15 градусови будет отсутствовать снежный покров на полях.

Если колебания температур незначительные (в пределах 5-6 градусов), то растения это переносят нормально. Но у нас в январе может быть и 10-15 градусов, снегаможет не быть. Растения могут пострадать, когда они расходуют сахара. Часть посевов в таком случае будет изрежена. Это может произойти не только в феврале, но и в марте и в апреле, когда холодно.
Владимир Сидор, ведущий агроном ЗАО "Гудевичи"

По прогнозам, мягкая зима позволит начать посевную раньше обычного. Поэтому в хозяйствах активно готовят технику к весенне-полевым работам.

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