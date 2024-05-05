Терентьев: Египет, Алжир, Судан и Оман могут представлять для нас большой и интересный рынок

Как Беларуси выстраивать политический и экономический диалог с Африкой и Ближним Востоком, в программе "Главный эфир" рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте Сергей Терентьев.

По словам дипломата, этот регион динамично развивается. Что важно, в большинстве своем страны этого региона поворачиваются к нам, к Беларуси. "Если было определенное время затишья, какие-тоопасения или стеснения, то последний год мы чувствуем движение вперед, мы чувствуем интерес к нам", - отметил посол.

Рынок огромный. Население Египта в настоящее время официально 107 млн человек, заметьте, за последний год увеличилось на 2 млн человек. Им надо кушать, одеваться, получать образование. Это огромная ниша. Я говорю только про Египет. Это же касается и Алжира. Очень интересная, очень прогрессивная страна. Мы конвертируемположительное отношение к нам и политические контакты в экономику с ними. Сергей Терентьев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте

Дипломат также отметил нашего традиционного партнера - Судан. "Там сейчас непросто. Там сейчас практически идет гражданская война. Но суданцы нас знают. Я даже скажу прямо, суданцы нас любят. И мы любим их, - улыбнулся он. - Думаю, что с Суданом мы это взаимное уважение, взаимную дружбу тоже конвертируем".

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Оманцы - очень интересные партнеры, отметил посол. Небольшая страна Оман настроена на торговлю. Они всегда говорят: "Приходите к нам, а мы вам поможем пойти в Восточную Африку, Йемен, Южную Азию, где мы уже присутствуем".

Сергей Терентьев еще раз подчеркнул, что все страны, которые он упомянул, к Беларуси повернуты лицом.