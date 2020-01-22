Tesla может отозвать все электрокары

Национальное управление безопасности движения на трассах США опубликовало петицию с претензиями свыше сотни владельцев Tesla. Во многих обращениях говорится о внезапном увеличении скорости электромобиля во время парковки в гараже или на обочине, а также во время движения при использовании системы помощи водителю. К тому же управление уже рассматривает 14 случаев крушения автомобиля Tesla во время использования автопилота. Потребители просят провести официальное расследование и отозвать все электрокары компании. Речь идет о полумиллионе машин. Это свыше 60 % электромобилей, которые Tesla выпустила за все время.



