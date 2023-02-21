Tesla отзывает более 300 тыс. машин. В чем причина?

Tesla добровольно отзывает более 300 тыс. автомобилей. Бета-версия системы для полностью автоматизированного вождения, установленная в этих машинах, может приводить к авариям. Так, есть риск того, что электромобили будут небезопасно действовать в некоторых ситуациях, например, при проезде через перекресток. Также режим допускает превышение скорости, проезд на желтый свет и не соблюдает полную остановку на знаке "Стоп". Отзыв затронет автомобили разных лет производства.