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Tesla отзывает более 300 тыс. машин. В чем причина?
Tesla добровольно отзывает более 300 тыс. автомобилей. Бета-версия системы для полностью автоматизированного вождения, установленная в этих машинах, может приводить к авариям. Так, есть риск того, что электромобили будут небезопасно действовать в некоторых ситуациях, например, при проезде через перекресток. Также режим допускает превышение скорости, проезд на желтый свет и не соблюдает полную остановку на знаке "Стоп". Отзыв затронет автомобили разных лет производства.
Акции Tesla на фоне этой новости упали чуть более чем на 1 %.
Фото:pixabay.com
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