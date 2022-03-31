О ситуации в мире. Tesla столкнулась с новыми проблемами. Поставщик запчастей для автомобилей компании приостановил производство в Шанхае. Всему виной локдаун, который ввели в связи с очередной вспышкой COVID-19. Источники говорят, что сотрудников завода отпустили по домам. Однако представители самой компании пока не стали комментировать ситуацию. Когда возобновится работа в полном объеме, пока не сообщается.