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Tesla столкнулась с новыми проблемами

О ситуации в мире. Tesla столкнулась с новыми проблемами. Поставщик запчастей для автомобилей компании приостановил производство в Шанхае. Всему виной локдаун, который ввели в связи с очередной вспышкой COVID-19. Источники говорят, что сотрудников завода отпустили по домам. Однако представители самой компании пока не стали комментировать ситуацию. Когда возобновится работа в полном объеме, пока не сообщается.

Власти Шанхая ввели крупнейший по масштабам локдаун за все время с начала пандемии COVID-19. Большинство работников перевели на удаленку.

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