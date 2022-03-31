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Tesla столкнулась с новыми проблемами
О ситуации в мире. Tesla столкнулась с новыми проблемами. Поставщик запчастей для автомобилей компании приостановил производство в Шанхае. Всему виной локдаун, который ввели в связи с очередной вспышкой COVID-19. Источники говорят, что сотрудников завода отпустили по домам. Однако представители самой компании пока не стали комментировать ситуацию. Когда возобновится работа в полном объеме, пока не сообщается.
Власти Шанхая ввели крупнейший по масштабам локдаун за все время с начала пандемии COVID-19. Большинство работников перевели на удаленку.
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