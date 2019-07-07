Тестируем новейший электрокар. Эксклюзивные кадры из Поднебесной

Кроме "Великого камня", твердым основанием для инвестиций из Поднебесной стал и совместный белорусско-китайский завод "БелДжи" недалеко от Борисова. На современном производстве уже выпускают под сотню автомобилей за смену. При этом нередко сразу с конвейера авто отправляются в долгую дорогу - значительные поставки в Россию, а со следующего года планируют добавить направления Сербии, Литвы, Казахстана и Украины.



И это неудивительно, ведь китайский Geely International Corporation - уже крупнейший автопроизводитель Поднебесной, который стремится занять место на очень плотном паркинге представителей топ-10 мировых автомобильных брендов. В этом году компания представила новый суббренд "Геометрия". Электрокар, который готов погоняться с самой Tesla.





А чтобы добавить своему производству еще больше лошадиных сил, холдинг (как мы уже упоминали) планирует построить в Беларуси завод силовых агрегатов - двигателей, коробок передач и сцепления.



Корреспонденты "Главного эфира" побывали в штаб-квартире мировой корпорации, лично протестировали новейший электрокар, а также посетили завод, который станет прообразом нового производства в Беларуси. Итак, эксклюзивные кадры без тормозов.



Рассказывает Ян Пашкевич.



Здесь не только рулят направлением движения компании - тут же работники холдинга обучают новым веяниям автомобильной индустрии. Такой постоянный апгрейд знаний лишь прибавляет оборотов.



Чтобы при такой скорости не занесло на поворотах, сцепления добавляют технологии как собственной разработки, так и совместных компаний.



И компания готовится поднажать еще больше: в планах - занять место на всегда заполненном паркинге топ-10 мировых автобрендов. Лошадиных сил холдингу придаст и представленный этой весной суббренд - электрокар "Геометрия".









Команда "Главного эфира" провела тест драйв"Геометрии"

Конечно же, команда "Главного эфира" провела тест драйв автоновинки. Первое, что удивило, - идеальные тормоза.

При этом появиться такое авто может и на дорогах Беларуси - об этом нам рассказал генеральный директор Geely International Corporation во время визита в Беларусь.

При этом в компании пообещали, что пользоваться авто получится, не имея IT-образования.

А вот создают новые технологии в большом исследовательском городе - масштабный кампус компания построила недалеко от Шанхая.

Сюй Юнь, руководитель исследовательского центра компании Geely:

"Сейчас мы активно используем свои наработки вместе с технологиями Volvo - это высочайшие стандарты безопасности и надежности. Мы одними из первых внедрили голосовое управление автомобилем и уже планируем перевести систему и на русский язык. И, конечно же, наша цель - повышение интеллекта системы автопилота".

Уровень самостоятельности современных моделей Geely уже сейчас позволяет не только подстраховывать водителя во время езды, но даже парковаться. Тоже проверено на себе.

Даже у роботов-сборщиков график кажется более легким, однако именно благодаря работе Ян Куя все автомобили Geely мира приходят в движение - он руководит производством двигателей и коробок передач. Важной деталью автокомпании он стал 16 лет назад.

Так мы попали на самый мощный завод силовых агрегатов компании - пока производство не достигло еще пика формы - после завершения наладки оборудования здесь будут выпускать более миллиона двигателей в год. Такое же производство компания планирует открыть и в Беларуси.