Тестовую партию картона-основы для упаковки Tetra Pak выпустили в Добруше

Тестовую партию картона-основы для упаковки тетрапак выпустили в Добруше и отправили ее потенциальным покупателям в Россию, Турцию и Болгарию. В планах производить такой продукции 3 тыс. т в месяц, сообщило руководство фабрики. Освоено также производство целлюлозного полотна для гигиенической продукции и специального для бумажной посуды. Кроме того, налажен выпуск одноразовых бумажных стаканчиков мощностью до 18 млнштук в год. Сейчас завершается их сертификация. Основным потребителем станет сеть заправок Белоруснефть (их потребность в стаканчиках 12 млн штук в год), а также кафе и рестораны быстрого питания. В перспективе в Добруше дополнят ассортимент другой одноразовой легко утилизируемой посудой.