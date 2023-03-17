TikTok планирует отделиться от материнской компании

Социальная сеть TikTok захотела отделиться от китайской материнской компании ByteDance. Руководство считает это решение крайней мерой на случай, если компании не удастся убедить власти США в том, что соцсеть не представляет никаких угроз для страны. По словам аналитиков, стоимость социальной сети оценивается в 40-50 миллиардов долларов. Однако на финальную стоимость может повлиять недавний крах американского банка SVB, который ударил по стартапам во всем мире.