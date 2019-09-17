Точки роста на ближайшую пятилетку обсудили на Промышленно-инвестиционном форуме в Минске

Создание комфортных условий, внедрение новых технологий во все сферы в целом улучшает качество жизни в стране, а значит, развивает и экономику. Точки роста на ближайшую пятилетку обсуждали сегодня в Минске на Промышленно-инвестиционном форуме. Акцент на цифровизацию. Для внедрения в производство - полторы сотни инноваций. Какие новинки представлены, увидел Антон Малюта.

Полторы сотни инноваций для внедрения в производство

В Минске открылся Промышленно-инвестиционный форум. Цифровизация производства - главная тема Белорусского промышленно-инвестиционного форума.

Промышленный форум изменилконцепцию

Промышленный форум в этом году изменил свою концепцию: теперь он также инвестиционный. Еще одно новшество - перенос даты проведения с мая на сентябрь. Самое время строить деловые планы на следующий год и, задача глобальнее, на следующую пятилетку. Напомним, к 2025 году ВВП нашей страны должен достичь отметки в 100 миллиардов долларов. Здесь, на форуме, и обсуждают, за счет чего будет расти белорусская экономика.

Развитие бизнеса давно находится в центре внимания властей. Большим шагом навстречу предпринимателям стало принятие пакета документов во главе с седьмым декретом. Как итог - больше компаний, а соответственно, и отчислений в бюджет. Актуальная задача на сегодня - рост реального сектора. Нашим предприятиям не всегда удается успевать за технологиями индустрии 4.0. И выход здесь один - цифровизация.





Сегодня две трети продукции Минпрома мы продаем. Нарастить экспорт помогут наши промышленные гиганты. И опять же благодаря высоким технологиям. К прохождению испытаний и получению сертификата сегодня готовится новый МАЗ на электротяге. В компании учитывают и другие мировые тренды и готовы поставлять на Запад новую модель на газомоторном топливе.

Экономия и экологичность как особенность проектов будущего

С помощью всего двух специальных турбин энергию от перепада давления газа направят на освещение всей Минской кольцевой - а это ни много ни мало почти девять тысяч лампочек. Этот проект компания представит на выставке "Экспо-2020" в Дубае. Новинка полностью готова к использованию в реальных условиях, как и каждое технологическое решение, представленное на форуме.

Цифровая платформа в помощь бизнесу и госпредприятиям