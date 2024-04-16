Точное земледелие, программа подготовки кадров, использование удобрений и новые технологии в машиностроении - Президент Беларуси провел совещание о развитии аграрной сферы

Сельскохозяйственный сектор пора переводить на новый технологический уровень - большое совещание о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли проходит во Дворце Независимости.

В целом аграриям есть чем гордиться. В Беларуси обеспечена продовольственная безопасность, по производству продуктов питания превосходим другие государства СНГ. Мы входим в топ-20 ведущих экспортеров мясной продукции и в пятерку лидеров по продажам молочных продуктов. Вкус белорусского продовольствия знают в 107 странах мира. Сегодня, по словам Президента, стоит задача сделать работу отрасли более устойчивой, а ее развитие - прогрессивным. Все возможности добиться этого у нас есть. Нужны хозяйственный подход и дисциплина.



О задачах сельского хозяйства на 2024 год

Цели на этот год: 10 млн т зерна, 5 млн т сахарной свеклы, более 1 млн т рапса. Приоритет - умное сельское хозяйство. Время - переходить на новый технологический уровень, внедрять точное земледелие. Президент обращает внимание на то, что нужна программа, в том числе по подготовке кадров. Необходимо произвести революцию в аграрном машиностроении и сельском хозяйстве. Самая актуальная тема этих дней - посевная кампания и готовность техники. Вопросы есть к каждому третьему проверенному хозяйству!



Необходимо, чтобы техника была в полном порядке, подчеркнул Президент. "Ваша задача, Правительства, облисполкомов и райисполкомов, под персональную ответственность гарантировать готовность всей техники в течение всего сельскохозяйственного года, - поставил еще одну задачу Глава государства. - Кстати, от выступающих хотел бы услышать, что говорят о качестве сельскохозяйственной отечественной техники. Мы вливаем в ее закупку колоссальную поддержку. Спланированы объем выпуска и финансирование по лизингу. Поэтому ваша святая обязанность сохранить и эффективно использовать технику".



"Если кто-то из губернаторов рассчитывает закрыть свои потребности импортной техникой, то от этих фантазий рекомендую отказаться. От слова "совсем". Недавно это мы детально обсуждали на совещании по промышленности. И не надо говорить, что импортное лучше, чем наше. Особенно сегодня", - сказал Александр Лукашенко.



Глава государства отметил, что любая техника может выходить из строя, однако обслуживание отечественных машин обеспечено на очень высоком уровне.



"Белорусские машиностроители в состоянии обеспечить все ваши потребности, тем более в кооперации с россиянами. Но пора осовременить машинно-тракторный парк страны. Сегодня аграрии (и не только отечественные) нуждаются в технике с высокой пропускной способностью, более мощных тракторах, комбайнах, кормораздатчиках и так далее", - обратил внимание Президент.



Он поручил актуализировать программные задачи и обеспечить выпуск полного шлейфа высокоэффективных машин. Одновременно, по его словам, нужно готовить механизаторские кадры для работы на этой непростой технике.



На совещании Президент озвучил вопиющие факты нарушений в АПК и потребовал суровых мер реагирования. Ситуация остается сложной в вопросе сохранности скота и птицы. Есть хозяйства, где нарушаются требования техрегламентов содержания и кормления, не соблюдаются схемы вакцинации.



"Я поручал премьер-министру разобраться. Мы вопрос поставили жестко. Имейте в виду: спрос в этом плане будет только усилен, - предупредил Александр Лукашенко. - Роман Александрович (Головченко. - Прим. ред.) вместе с Комитетом госконтроля, жесточайшим образом разберитесь и доложите". Президент подчеркнул, что есть крепкие хозяйства, готовые забрать телят у нерадивых. И такая работа, по передаче молодняка, уже начата. Однако зачастую она носит формальный характер, для создания видимости выполнения поручений. Скот передается в организации, которые не в состоянии обеспечить его содержание и кормление. Или передается только на бумаге. "Как вам такой факт? Берут и отгружают молодняк в хозяйство, в котором зафиксирован самый высокий падеж в районе, нет комбикорма, имеют место системные нарушения технологий. "Прудокское" Калинковичского района передавало молодняк филиалу "Зеленочи" Калинковичского мясокомбината. Там же еще хуже", - привел один из отрицательных примеров глава государства.

О путях повышения эффективности аграрной отрасли Беларуси

Правительству совместно с белорусскими учеными и местной вертикалью необходимо выработать подходы по целесообразности применения комплексных удобрений. Построить селекционно-генетический центр по птицеводству. Есть предложение сделать это на базе "Агрокомбината "Дзержинский", рассмотрят и другие варианты. Также важно обеспечить технологическую и биологическую защиту птицеводства, довести объемы производства продукции до 800 тыс. т мяса птицы и 4 млрд штук яиц. Корма - один из ключевых вопросов.



Он также напомнил, что в стране построен самый современный комплекс по производству аминокислот и комбикормов - БНБК. "Необходимо задействовать все возможности этого предприятия для производства сбалансированных кормов. Имеющиеся в стране комбикормовые мощности способны закрыть потребности в комбикормах и добавках в полном объеме. Тогда почему не выполняются заявки отдельных хозяйств, которые готовы рассчитываться по предоплате?" - обозначил еще один проблемный вопрос Глава государства.



Александр Лукашенко обратил внимание на то, что для решения проблемы обеспеченности кормами нужно сначала окончательно решить проблему силосных траншей.



"Хоть умрите, но в течение этого года все корма должны быть заготовлены в нормальные хранилища", - подчеркнул Президент.



Александр Лукашенко требует разобраться в вопросе эффективности господдержки на селе. А зарплату руководителя предлагает увязать с результатами работы организации. Особое внимание нужно уделить решению кадровой проблемы: кроме административных мер, у каждого хозяйства должна быть своя дополнительная система закрепления специалистов. Стратегическая цель - создать в Беларуси высокотехнологичный, прибыльный аграрный сектор.