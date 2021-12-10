Точное земледелие - возможность для повышения качества продукции

Точное земледелие - как гарант эффективности сельского хозяйства. Речь идет о высокой урожайности, повышении качества продукции и, конечно, экономии. Ведь использование спутниковых навигационных систем в подготовке почвы, внесении удобрений, посевных и уборочных кампаниях, по подсчетам специалистов, экономит до 24 % энергоресурсов. А это снижение себестоимости продукции, а значит, повышение ее конкурентоспособности. На базе Белорусской сельскохозяйственной академии в Горках обсуждали перспективы использования цифровых технологий в Беларуси.



На базе мехфака Белорусской сельскохозяйственной академииоткрыт и первый в стране центр по подготовке специалистов в области точного земледелия. В будущем они смогут сами оборудовать технику специальными гаджетами, работать на ней и обслуживать. Первая сотня таких инженеров отправится в сельхозпредприятия страны уже в 2022 году.