Новые точки взаимодействия с акцентом на наращивание товарооборота ищут и коллеги из Западной Сибири. Сегодня сотрудничество с Томской областью обсуждали на заседании рабочей группы. По итогам года взаимная торговля нашей страны и этого российского региона увеличилась в полтора раза.