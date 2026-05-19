Топливный кризис может спровоцировать полную перестройку мировой логистики - мнение эксперта

"Мы видим, что мировые авиаперевозки тоже серьезно меняются, но понятно, что ситуация консервативная, она не может как-то быстро быть решена. Но, с другой стороны, опять же, это не является вопросом жизни и смерти для большинства авиакомпаний. Потому что мы видим, что сокращаются рейсы, но это составляет не более 10-15 %. Это не является критическим - там, условно, 20-30 %, которые уже заставляют полностью пересматривать экономику авиаперевозок. Но очень интересная здесь увязка в том, что мы видим на наших глазах создание новых мультиинфраструктур, где те же новые правила в морских перевозках начинают воздействовать на новые правила и режимы авиаперевозок, и, соответственно, в целом выстраиваются новые логистические балансы".