Торфодобывающая и газовая промышленность Беларуси открывает перед собой новые горизонты

Конец лета в Беларуси - это не только финал жатвы и подготовка к "Дожинкам". В это время подводит итоги и торфодобывающая отрасль страны. Уже добыто 2 млн т торфа, из которого, к слову, производят как топливные брикеты, так и ценные грунты для выращивания ягод и грибов.

К своему профессиональному празднику (3 сентября - День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности) энергетики подошли и с новыми контрактами. Уже второй железнодорожный состав торфопродукции отправится в Китай, а, к примеру, в Смоленской области России наши специалисты помогают в газификации. Есть хорошие новости от белорусских нефтяников - новую залежь углеводородов обнаружилив Речицком районе. Подробнее расскажет Алексей Кондратенко.

Для торфобрикетного завода "Березовское" летняя жара пошла только на пользу. Знойные плюс 30 пришлись кстати: добыли более 65 тыс. т торфа. Основной объем переработают для регионов страны, бонусы ивацевичские промышленники получат и на внешних поставках.

"Топливные брикеты - это сушенка торфяная. То, что остается, идет на экспорт. Это порядка 15 % от производства. В Брестской области кроме нас есть еще завод в Ляховичах, также торфопредприятие"Глинка", то есть область достаточно богатая", - отметил директор ТПУ "Березовское" УП "Брестоблгаз" Виктор Голуб.

Вот уже почти год часть торфяного месторождения используют в производстве покровных материалов для выращивания шампиньонов. Новый проект "Березовского" с нашими бизнесменами высокорентабельный. В планах произвести 25 тыс. т смесей.

Грибы в таком грунте растут, может, и не как после дождя, но также весьма активно. К слову, во многом именно благодаря свойству покровного материала хорошо поглощать и удерживать влагу.

Технология и рецептура смогла заменить импортные материалы. Удачный опыт заинтересовал грибников не только из нашей страны.

Мы сейчас выходим на российский рынок и предлагаем им свой покровный грунт. С трех волн мы собираем от 32 до 35 кг шампиньонов с одного метра квадратного. Сегодня это очень хороший результат. Виктор Ружин, директор комбината по производству шампиньонов

Как у торфодобывающей, так и газовой промышленности всей структуры "Белтопгаз" в 2023 году новые экономические горизонты. Причем это не только экспорт продукции, но и контракты на инженерно-технические и строительные услуги.

Я хотел бы отметить, что со своей торфопродукцией мы вышли на биржу и уже совершили 26 биржевых сделок. Продали 15 тыс. т торфа на сумму 1,1 млн долларов. Мы активно выходим на российский рынок. Уже открыто представительство нашего проектного института "Белгипротопгаз" в России, а наш холдинг "Белгазстрой" приступил к газификации Смоленской области. Алексей Кушнаренко, гендиректор ГПО "Белтопгаз"

В Беларуси же объемы потребления природного газа сокращаются. Основной фактор, который влияет на такой тренд, - активизация работы Белорусской атомной электростанции.

"С момента включения атомной электростанции уже произведено 18,5 млрд кВт⋅ч электрической энергии. Этот объем будет ежегодно генерироваться, что будет позволять замещать природный газ в объеме от 4,5 до 5 млрд куб. м", - сказал министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич.