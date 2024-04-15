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Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились ослаблением американской валюты

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились ослаблением американской и китайской валюты, российский рубль подорожал.

Установлены следующие курсы: доллар стоит 3 рубля 26 копеек. Курс евро по Нацбанку - 3,48. За десять юаней дают 4 рубля 50 копеек, а сто российских - 3,49 белорусского.

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