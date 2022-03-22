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Торги юанями пользуются большой популярностью

На Белорусской валютно-фондовой бирже проходят торги юанями. На сегодня, 22 марта, курс такой: 5 рублей 15 копеек за 10 юаней. Уже ясно, что спрос на китайскую валюту большой. В первый день совершено сделок на 750 тысяч юаней.

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