Торговый дом Узбекистана открылся в Минске

В Минске открылся Торговый дом Узбекистана.

Расскажем, что в нем представлено, а также какие перспективы дает такое взаимодействие.

Открытие Торгового дома Узбекистана в Минске - это еще одно подтверждение динамичного развития двухсторонних отношений. По сути, это большая витрина экспортного потенциала Узбекистана.

Здесь масштабно представлена продукция легкой промышленности, текстиль, электроника, но ассортимент будет увеличиваться.

Торговый дом открывает новые коммерческие горизонты. Новый хаб нацелен на продвижение качественного текстиля, продовольственных товаров и электроники напрямую от производителей. Это не просто новая точка на карте Минска, это стратегический инструмент, который поможет регионам двух стран оперативно заключать контракты.

Даврон Вахабов, председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана:

"Для предпринимателей этот торговый дом будет работать как платформа реализации готовой продукции, которая будет экспортироваться из Узбекистана. Также этот торговый дом будет работать для экспорта продукции Беларуси в Узбекистан".

Открытие Торгового дома Узбекистана в Минске - это работа обеих промышленных палат двух стран. Конечно, в первую очередь от этого выигрывает сам потребитель. Ведь быстрая логистика, прозрачные контакты помогают насытить рынок качественным продуктом.

Татьяна Потапова, управляющая гостиницей:

"Очень радостно, конечно, побывать сегодня на таком мероприятии. Мы как представители гостиничной сети имеем большое разнообразие номерного фонда. И, конечно, он требует обновления постоянного, чтобы товары были конкурентоспособными по цене, по качеству. Рады видеть, что здесь много такого представлено, сразу бросается в глаза ассортиментный перечень".

Торговый дом, кстати, уже открыт для посетителей. И каждый может ознакомиться с продукцией.