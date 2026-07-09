Торговля и цифровизация - какие проекты объединяют Беларусь и Узбекистан

Как выстроен диалог и какие проекты объединяют Беларусь и Узбекистан?

По линии Минск - Ташкент удается поддерживать активный диалог. В июне 2026 года Беларусь была участником большого инвестиционного форума в Ташкенте, на котором говорили о конкретных инвестпроектах на двустороннем треке, тогда же состоялся правительственный визит в Узбекистан, в рамках которого детально прошлись по всем сферам взаимного интереса. Тогда и анонсировали, что Шавката Мерзиёева ждут в Минске.

С 6 по 8 июля в Минске прошел Форум регионов Беларуси и Узбекистана - этот формат укрепляет сотрудничество региональными проектами, он опробован, он эффективен. Для Минска и Ташкента мероприятие уже третье, наверняка, не последнее. Впереди еще совместный туристический форум - он пройдет осенью. Взгляды наших туристов повернулись на Восток - древние города Великого шелкового пути определенно поддерживают интерес путешественников. И в Узбекистане есть на что посмотреть. А простые человеческие контакты, как известно, помогают решению межгосударственных задач.

Словом, много событий в наших двусторонних отношениях в нынешнем году. А визит президента (к тому же официальный) главным образом свидетельствует о серьезных намерениях сотрудничество развивать. Как? Это Лукашенко и Мерзиёев 9 июля обсудят детально - впереди несколько раундов переговоров.

Беларусь и Узбекистан - давние партнеры. Лидеры стран хорошо знакомы, есть полное взаимопонимание по многим позициям в глобальной повестке, взаимное доверие - это помогает поддерживать высокий уровень экономических контактов. Для понимания: за 10 лет удалось нарастить объемы взаимной торговли более чем в 13 раз. И сейчас порядка 1 млрд долларов - таковы суммы товарооборота. Немало. Но партнеры рассчитывают серьезно добавить. И для этого есть возможности. В чем их видят? Во-первых, в дальнейшем развитии промкооперации. У нас есть показательный пример - Минский тракторный. В Узбекистане поначалу серьезно развивали сервисное направление, затем перешли к сборке техники из готовых машинокомплектов, но сейчас стоит задача углублять локализацию, чтобы местный рынок давал порядка трети комплектующих.

В целом нам интересны совместные проекты. И Беларусь готова обеспечивать трансфер технологий в машиностроении, в АПК, обеспечивать технологичность производственных процессов. Еще одно направление, которое нам обоюдно интересно, - цифровизация. Стратегический приоритет и для Минска, и для Ташкента, где создан по аналогии с нашим ПВТ большой IT-парк. И белорусский опыт партнерам полезен. Ну а мы ждем, что заявят президенты.

9 июля во Дворце Независимости стартуют переговоры лидеров.

Фото БЕЛТА