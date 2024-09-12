Доступ к морю через порты Санкт-Петербурга дает Беларуси возможность участвовать в глобальной торговле. Сегодня здесь реализуется важный для двух стран проект - развитие контейнерных перевозок.

В планах переправлять через порты Питера около 7 млн т белорусских грузов, в перспективе - более 20 млн т в год. Россия гарантирует доступ к морю, а это крайне важно для белорусской продукции, в первую очередь для калийных удобрений. Также готовятся проекты по модернизации ведущих в порт железных дорог. Это поможет как Беларуси, так и России противостоять санкционному давлению Запада и сохранить экономический суверенитет Союзного государства.

Кирилл Коктыш, профессор кафедры политической теории МГИМО (Россия) :

"Сегодня США находятся в довольно тяжелой долговой ситуации. Поэтому Боливар не вынесет двоих. Европа платит за то, чтобы США из этой ямы вылезли и дальше, чтобы США могли сосредоточиться на Юго-Восточной Азии, куда переместился главный центр мировой экономики. В этой ситуации тот факт, что Беларусь не зависит от Запада, от этой конъюнктуры и не оплачивает американские счета, как раз таки позволяет принимать ответственные решения, которые отвечают интересам белорусского общества в целом, белорусской экономике и экономике Союзного государства. В этом плане получается, что реальный суверенитет оказался в Минске, в Москве, и, как выяснилось, его практически не оказалось в Европе".