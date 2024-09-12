3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Беларусь планирует увеличить транзит грузов через порты Санкт-Петербурга до 20 млн т в год
Доступ к морю через порты Санкт-Петербурга дает Беларуси возможность участвовать в глобальной торговле. Сегодня здесь реализуется важный для двух стран проект - развитие контейнерных перевозок.
В планах переправлять через порты Питера около 7 млн т белорусских грузов, в перспективе - более 20 млн т в год. Россия гарантирует доступ к морю, а это крайне важно для белорусской продукции, в первую очередь для калийных удобрений. Также готовятся проекты по модернизации ведущих в порт железных дорог. Это поможет как Беларуси, так и России противостоять санкционному давлению Запада и сохранить экономический суверенитет Союзного государства.
Кирилл Коктыш, профессор кафедры политической теории МГИМО (Россия) :
"Сегодня США находятся в довольно тяжелой долговой ситуации. Поэтому Боливар не вынесет двоих. Европа платит за то, чтобы США из этой ямы вылезли и дальше, чтобы США могли сосредоточиться на Юго-Восточной Азии, куда переместился главный центр мировой экономики. В этой ситуации тот факт, что Беларусь не зависит от Запада, от этой конъюнктуры и не оплачивает американские счета, как раз таки позволяет принимать ответственные решения, которые отвечают интересам белорусского общества в целом, белорусской экономике и экономике Союзного государства. В этом плане получается, что реальный суверенитет оказался в Минске, в Москве, и, как выяснилось, его практически не оказалось в Европе".
У Беларуси и Санкт-Петербурга - крепкие экономические связи. По объему товарооборота мы находимся на первом месте среди стран СНГ: за 7 месяцев этого года он уже вырос почти на 10 % и сегодня составляет примерно полтора млрд долларов. Белорусские компании участвуют в реформе городского транспорта Петербурга, поставляют в город на Неве автобусы, троллейбусы, а также коммунальную технику. Также сотрудничаем в области науки и образования. Сегодня в Северной столице России учатся около 3 тысяч белорусских студентов и аспирантов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов