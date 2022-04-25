Беларусь и Узбекистан планируют увеличить товарооборот до 500 миллионов долларов

Бобруйскагромаш для рынка Узбекистана специально разработал машину - это культиватор для хлопка. Хлопок в Узбекистане - это основная культура, которая идет на экспорт по всему миру. Мы изготовили именно ту машину по требованию заказчика, которую хотят здесь видеть на полях. Мы уже провели испытания в хлопковом кластере. Были даны кое-какие рекомендации, уже в следующем месяце с учетом рекомендаций машина будет работать на полях Узбекистана. Впереди официальная встреча с президентомУзбекистана, бизнес-проекты обсуждают сейчас на форуме делового сообщества, рассчитывают подписать контракты на 25 миллионов долларов.

Виталий Якубов, гендиректор завода автомобильных прицепов и кузовов "МАЗ-Купава"