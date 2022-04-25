Беларусь и Узбекистан планируют увеличить товарооборот до 500 миллионов долларов

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Более двух десятков белорусских компаний машиностроения принимают участие в выставке "Иннопром" в Узбекистане. Это возможность изучить технологии и заключить контракты. Беларусь заинтересована и в создании совместных производств, и в открытии дилерских центров, отметилпремьер Роман Головченко во время встречи в Узбекистане. Сегодня наш МТЗ открыл большой сервисный центр, а МАЗ - дилерский. Это большой шаг к закреплению отечественной техники на узбекском рынке.
Мы производим изотермические кузова и полуприцепы. На сегодняшний день мы считаем, что рынок Узбекистана очень интересен для нас. Есть такой небольшой полуприцеп, мы их делаем. Мы считаем, что они должны продаваться и будут продаваться на рынке Узбекистана, будут пользоваться спросом. Поэтому основная наша задача - выйти на данный рынок именно с этим продуктом.Максим Булова, начальник отдела ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш":
Бобруйскагромаш для рынка Узбекистана специально разработал машину - это культиватор для хлопка. Хлопок в Узбекистане - это основная культура, которая идет на экспорт по всему миру. Мы изготовили именно ту машину по требованию заказчика, которую хотят здесь видеть на полях. Мы уже провели испытания в хлопковом кластере. Были даны кое-какие рекомендации, уже в следующем месяце с учетом рекомендаций машина будет работать на полях Узбекистана.Впереди официальная встреча с президентомУзбекистана, бизнес-проекты обсуждают сейчас на форуме делового сообщества, рассчитывают подписать контракты на 25 миллионов долларов.