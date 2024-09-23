Промышленность, медицина и туризм. Как будут взаимодействовать Беларусь и Бурятия?

В эти дни в Минске работает делегация из Бурятии. Задача - найти новые ниши для сотрудничества. За 6 месяцев товарооборот вырос на 30 %. В каких сферах еще будем работать, обсуждали на заседании рабочей группы. Все подробности у Антона Малюты.

Эта рабочая неделя началась с союзной повестки. Рабочая группа по сотрудничеству Беларуси и Бурятии собралась уже в 9 часов. Такие встречи проходят поочередно в Минске и Улан-Удэ. Третье заседание принимала белорусская столица.

Делегация Бурятии приехала в Беларусь едва ли не полным составом правительства. Глава, его замы, профильные министры, которые отвечают за все сферы экономики и не только - от машиностроения до медицины. Да, взаимный интерес большой. И выражается он не только в цифрах, но и в близости позиций к происходящему в мире.

Владимир Павлов, председатель Народного Хурала Республики Бурятия (Россия):

"Мы рады, что Беларусь стабильно развивается. Я хочу поблагодарить руководство, весь народ Беларуси за то, что в 2020 году отстояли свою независимость. Это говорит о том, что народ Беларуси любит свою землю".

Мы схожи в оценках, даже несмотря на то, что географически находимся в разных частях света. От Минска до Улан-Удэ 5 тысяч километров. Но нет такой дистанции, которую бы не брала наша техника. На полях Бурятии работают "Беларусы", а добывать уголь помогают БЕЛАЗы. Эти самосвалы вне конкуренции, скажет глава республики. Впрочем, как и многие товары с приставкой "Сделано в Беларуси".

Алексей Цыденов, глава Республики Бурятия (Россия):

"Поставка идет. У нас в магазинах продаются сыры, масло, молочная продукция из Беларуси, хотя вроде далеко, но на самом деле все доезжает, спросом пользуется. Наши предприятия легкой промышленности сотрудничают с Байкальским текстильным комбинатом, который производит одежду, пряжу, нити. Сырье местное и из Беларуси. Взаимодействие большое".

А вот нашим туристам, в отличие от техники, только предстоит открыть Бурятию. Ее главная жемчужина - Байкал. Вокруг него сейчас строят курорты на любой вкус и кошелек и ждут в гости белорусов. Кстати, обещают познакомить с традиционной медициной. Но и у нас готовы поучиться современным методикам. Для партнеров - насыщенная программа на ближайшие дни, где нашлось место и промышленности.

Сергей Шлычков, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

"Готовясь к приему белорусской делегации, спланировали посещение ряда учреждений здравоохранения нашей страны, предприятий промышленности, завода "Амкодор", БЕЛАЗа. На их площадках также будет выставлена техника других предприятий промышленности нашей страны".