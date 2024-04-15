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Торговля и новые проекты по кооперации в промышленности - главные темы переговоров премьеров Беларуси и России

Торговля и новые проекты по кооперации в промышленности - главные темы переговоров премьеров Беларуси и России. Наша делегация правительства сегодня направляется в Москву.

Встреча пройдет в формате один на один, а после - в широком составе с участием министров финансов, экономики, энергетики, промышленности и связи. В этом году за 2 месяца взаимная торговля прибавила уже на 2,8 %. И это к высокой базе прошлого года, когда товарооборот превысил 53 млрд долларов. Сегодня важно динамику сохранить и запускать новые проекты. В частности, разговор в Москве пойдет о сотрудничестве в авиастроении и создании совместного самолета.

По итогам переговоров будут подписаны и другие соглашения. Также в повестке обсуждение сотрудничества в станкостроении, цены на газ для Беларуси с 2026 года и поставки нефти на НПЗ.

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