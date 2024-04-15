Торговля и новые проекты по кооперации в промышленности - главные темы переговоров премьеров Беларуси и России

Встреча пройдет в формате один на один, а после - в широком составе с участием министров финансов, экономики, энергетики, промышленности и связи. В этом году за 2 месяца взаимная торговля прибавила уже на 2,8 %. И это к высокой базе прошлого года, когда товарооборот превысил 53 млрд долларов. Сегодня важно динамику сохранить и запускать новые проекты. В частности, разговор в Москве пойдет о сотрудничестве в авиастроении и создании совместного самолета.