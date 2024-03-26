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Торговля, логистика и совместные мероприятия. Беларусь и Иран обсуждают укрепление сотрудничества

Укрепление сотрудничества по линии Беларусь - Иран сегодня обсуждают в Минске. Большой бизнес-диалог белорусских компаний и посла Исламской Республики в нашей стране организован Торгово-промышленной палатой. В центре внимания - снижение существующих барьеров в торговле, выстраивание логистики, организация в ближайшее время совместных мероприятий, в том числе и выставочных.

Развитие отношений с Ираном - крайне важное направление нашей внешней политики. Прошлый год отметился ростом товарооборота на 40 процентов. Для укрепления фундамента сотрудничества в перспективе подписан также ряд соглашений в банковской сфере и в транспортной отрасли.

По окончании пленарной части предприятия презентуют свои возможности, пройдут отдельные встречи с представителями иранского посольства, отечественные компании смогут одномоментно перевести договоренности в практическую плоскость.

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