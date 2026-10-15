Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Китая обсудили в Пекине

Вопросы торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Китая обсудили на заседании профильной комиссии межправкомитета в Пекине. Текущая задача - конвертировать договоренности лидеров в практическое наполнение и конкретные проекты.

Ключевых приоритетов на двустороннем треке несколько: от расширения торговли и поставок белорусской продукции на китайский рынок до промкооперации и развития индустриального парка "Великий камень". За последние годы торгово-экономическое сотрудничество двух стран качественно и количественно улучшает показатели. Товарооборот приближается к отметке в 10 млрд долларов. Достичь этой планки по итогам года - задача выполнимая.

Позитивно на такой прогноз смотрит и белорусская, и китайская сторона. Однако подобные заседания комиссий - не повод почивать на лаврах. Важно обсудить и сформировать механизмы, которые позволят не потерять достигнутый прогресс.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

"Ключевое для нас - это расширение допуска товаров на рынок Китая, а для китайских коллег - подтверждение наших намерений реализации множества проектов для увеличения локализации, расширения совместных производств. В текущем году и в следующем у нас реализуются годы промышленной политики. Подписан соответствующий план, реализуются более 40 различных проектных идей, в том числе и технологий. Они затрагивают различные сектора нашей промышленности: машиностроение, нефтехимию, легкую промышленность, деревообработку. В принципе, у каждой отрасли несколько проектов сегодня в работе".

Развитие индустриального парка "Великий камень" - один из очевидных индикаторов тесного взаимодействия Беларуси и Китая. Сегодня в парке зарегистрировано 180 резидентов с заявленным объемом инвестиций порядка 1,7 млрд долларов. Цель - перевести заявленные цифры в действующие предприятия. Скоординировать действия позволяют и встречи рабочей группы по вопросам китайско-белорусского парка.

Татьяна Харлап, глава администрации китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень":

"Китайская сторона ждет от правительства Беларуси, от администрации парка дальнейшего совершенствования деловой среды парка. Мы от китайской стороны ожидаем ускорения процессов согласования инвестиций Китая в Беларусь, прихода в парк мощных компаний, якорных компаний для формирования промышленных кластеров в таких сферах, как машиностроение, биомедицина, робототехника - вводим данное направление в этом году для регистрации в качестве резидентов парка".

Одна из тем, которая получит новое дыхание совсем скоро, - это логистика. К запуску готовится Евразийский железнодорожный гейтвэй. Контейнерный терминал расположился в "Великом камне". Логистический хаб позволит нарастить отечественный грузопоток в Китай.

Внимание и межрегиональному треку. Опыт первого Форума регионов в Ланьчжоу позволил по-новому взглянуть на совместные проекты областей Беларуси и провинций Китая. Продолжению этого формата работы быть и в 2027 году.

Встречи с акцентом на практическое взаимодействие также состоялись с бизнес-сообществом, китайскими компаниями. О запуске крупных промышленных, технологических и инвестиционных инициатив говорили с руководством корпорации Sinomach. Ряд инициатив обсудили и в Государственном агентстве международного развития и сотрудничества.