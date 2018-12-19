Торгово-промышленные палаты Беларуси и России создали деловые советы

Соглашение подписано сегодня в Москве руководителями двух ведомств. В состав деловых советов вошли 27 белорусских бизнесменов и 44 представителя российских деловых кругов. Это элита бизнеса Беларуси и России. Деловым советам в ближайшее время предстоит решить ряд проблемных вопросов, главный из которых - снятие ограничений и обеспечение равных условий для бизнеса. Такая кооперация, в том числе и в импортозамещении, поможет совместному продвижению продукции на рынки третьих стран.

