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Торгово-сервисный центр МТЗ открылся в Астрахани в октябре 2022
2022 год в отношениях Беларуси и Астраханской области стал и проверочным, и показательным одновременно. А когда взаимный интерес высок, открываются значимые объекты.
Торгово-сервисный центр МТЗ был создан в октябре 2022 года. Площадка в 10 тысяч квадратных метров вмещает до трех сотен тракторов. На месте и обслуживание, и комплектующие на любой запрос и кошелек. Только на складе запчастей под 7,5 тысячи наименований.
За 2022 реализовали 65 единиц тракторов, а с 9 января до середины февраля мы реализовали уже 19 тракторов. Эта положительная динамика просматривается и в продаже запчастей. Самый распространенный трактор "Беларус" - это 82.1. Но в декабре 2022 года благодаря тому, что мы имели возможность получать субсидии и гранты государственные, люди могли приобрести технику и закупали более мощные трактора - 12.21, 12.23.
Центр оказался востребованным не только среди фермеров Астраханской области, приезжают из соседних Дагестана и Калмыкии. Все-таки подкупает личный тест-драйв и гарантия в два года. И, конечно, белорусское качество. О нем в регионе узнали не сегодня.
Белорусский трактор фермеры давно не называют импортной техникой. Он прост в обслуживании и надежен в работе. Когда день год кормит, не до экспериментов. Это хорошо знает фермер Дамир Усманов из Ростополовки.
Готовить сани к лету фермер начал задолго до посевной. Осенью купил трактор базовой комплектации, а позже вернулся в центр МТЗ еще за двумя.
Много усовершенствований, которые облегчают труд тракториста-механизатора. Комфорт и дизайн. Я на него посмотрел, и он мне сразу понравился. Сейчас, я так понимаю, наступает на пятки Китай - мне предлагали. Я Китай не знаю, зачем мне Китай? Знаю МТЗ и поддерживаю своего производителя.
Для развития в регионе сельского хозяйства фермерам предложили сразу несколько программ поддержке: на федеральном уровне и региональном. Плечо подставляет и Беларусь - берем на себя часть процентов при покупке трактора в лизинг.
Фильм АТН "Астрахань. Наш путь на Каспий" смотрите
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