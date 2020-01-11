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Торговые горизонты Беларуси в 2020 году
Свой экономический потенциал Беларусь активно демонстрирует, в том числе, на мировых площадках. Совмин обнародовал план национальных выставок за рубежом на этот год. Наша страна представит свои экспозиции почти во всех регионах мира.
Как расширяем торговые горизонты, расскажет Алексей Потапов. В конце 2019-го власти утвердили план национальных выставок за рубежом на новый год. Так, они намерены и дальше придерживаться формулы 30:30:30, имея в виду ориентацию на развитие экспорта по регионам: ЕАЭС, Евросоюз и так называемую дальнюю дугу. Все они - равный для нас приоритет. Но один "равнее". На заре нового десятилетия особенно амбициозно белорусские предприятия намерены пробивать себе брешь на рынок ЕС тараном инновационных предложений.
Беларусь намерена в 2020расширить инновационный экспорт
Берлин, Амстердам, Бирмингем - эти и не только города станут центрами заключения белорусских договоренностей с европейскими импортерами. Но главный хайтек Европы стечется в Швейцарию. Из белорусских серферов экономики волну европейских тенденций, к примеру, споров о климате, активнее других ловит Белкоммунмаш. Недавно концерн подписал контракт: в Британии должно появиться сборочное производство электробусов. Испанцы тоже в стороне не остались.
Пока Белкоммунмаш нахрапом штурмует ЕС на британских рубежах, малые производители медоборудования просачиваются на европейский рынок медленно и ненавязчиво. Директор одного из таких предприятий показывает новую разработку. Интерес, говорят, есть, но отправить продукцию подальше мешала сертификация. На ее регистрацию ушли годы и круглые суммы. Упростить процедуры должен новый указ поддержки экспортеров. Теперь половина расходов на выставки и оценку соответствия на государстве.
Впрочем, к первым скрипкам белорусского рынка сбыта - китайским, российским и европейским - все чаще добавляется новый мотив - арабский. Саудовские маркетологи запросили информацию о потенциальных партнерах в рамках продовольственной сертификации "Халяль". И это новый сигнал белорусским малым мясным производителям: "мы готовы сотрудничать".
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