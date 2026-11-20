Взаимная торговля Беларуси и России по итогам года может превысить 70 млрд долларов, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

Экономическое сотрудничество двух стран за последние годы существенно укрепилось. Для сравнения, в 2019 году объем взаимной торговли товарами и услугами составлял 38 млрд долларов.

Развитие сотрудничества напрямую влияет на благосостояние граждан, доходы предприятий и налоговые поступления государств.

Отдельное внимание стороны уделят финансовому взаимодействию. Сейчас доля взаимных расчетов в национальных валютах достигла 90 %. В дальнейшем планируется создать условия для трансграничных платежей с использованием цифровых валют.