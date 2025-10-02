Товарооборот Беларуси и Удмуртии за 2025 год увеличился на 65 %

Микроэлектроника, поставки пассажирской техники, производство лифтов и открытие совместного Торгового дома. Беларусь и Удмуртия наращивают торгово-экономическое взаимодействие.

Несколько крупных компаний из этого российского региона были представлены на Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь".

А это, как показывает практика, новые контракты и совместные проекты.

Удмуртия - это российский регион, у которого сотрудничество с Беларусью стремительно растет. В этом году товарооборот вырос на 65 %. И к концу 2025-го планируют нарастить до полумиллиарда долларов.

В Удмуртии большие запасы нефти, развито машиностроение, металлообработка, энергетика. Кроме того, в Республике самая высокая концентрация оборонных предприятий.

В Удмуртии находится знаменитый на весь мир завод Калашникова

Именно здесь находится знаменитый на весь мир завод Калашникова, который выпускает 95 % российского стрелкового оружия. Не случайно, что в Ижевске не работает мобильный интернет. Все ради безопасности.



По торгово-экономическому сотрудничеству Беларусь входит в тройку лидеров. Сегодня в России реализуются крупные госпроекты по обновлению транспорта в регионах. И в этом году Беларусь поставит в Удмуртию 120 автобусов МАЗ на газомоторном топливе. Программа расширена до 2030 года и включает не только Ижевск, но и другие районные города республики.

Роман Ефимов, председатель правительства Удмуртии (Россия):

Роман Ефимов, председатель правительства Удмуртии (Россия):

"Если говорить про импорт, то вы у нас занимаете второе место. Наибольшим спросом у нас в Удмуртии пользуется продукция машиностроительного комплекса, химической промышленности. Если говорить про экспорт, то это третье место. Здесь мы поставляем машиностроительную и химическую продукцию, металлы и изделия из них. Например, производитель глутарового альдегида из Ижевска сегодня сотрудничает практически со всеми белорусскими сельхозтоваропроизводителями. Компания производит средства, которые применяются для дезинфекции всех помещений, где содержат животных. Поэтому мы нацелены только на развитие и усиление друг друга".

В Ижевске находится завод, который выпускает широкий ассортимент тепловой техники. Это конверторные и инфракрасные обогреватели, тепловентиляторы, которые дарят тепло как частным домам, так и промышленным предприятиям. Многие комплектующие закупают у компании из Витебска.

Олег Златин, директор Удмуртского департамента Ижевского завода тепловой техники:

Олег Златин, директор Удмуртского департамента Ижевского завода тепловой техники:

"Белорусская компания - один из наших старейших и лучших партнеров. Мы с ними работаем 18 лет уже. Мы покупаем трубчатые нагревательные элементы, те, которые сами пока не умеем делать или не планируем даже".

Сотрудничаем в станкостроении и микроэлектронике. Кроме того, сейчас идут переговоры по поставкам оборудования для производства лифтов. Сегодня в Удмуртии около 3 тыс. единиц нуждаются в замене.

Министр экономики Удмуртии Анна Слугина

"Нам очень интересна продукция Могилевского лифтового завода как по цифровой категории, так и по качеству. У нас тоже есть завод, который производит лифты. И здесь я буду выступать в качестве посредника 100 % кооперации", - подчеркнула министр экономики Удмуртии Анна Слугина.

В будущем планируют открыть совместный Торговый дом. Это станет 100-процентной победой в продвижении товаров из Беларуси и Удмуртии не только на рынок Союзного государства, но и всего Евразийского экономического союза.