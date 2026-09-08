Товарооборот Беларуси с Ленинградской областью вырос вдвое за 5 лет

Товарооборот Беларуси с Ленинградской областью за 5 лет вырос в два раза. Об этом заявил глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой на встрече с губернатором российского региона Александром Дрозденко.

За это время появилось немало новых проектов. Например, белорусы успешно начали заниматься строительством распределительных газопроводов в четырех населенных пунктах Ленинградской области. Белорусским строителям также предложили поучаствовать в проекте по строительству Высоцкого зернового терминала. Причем не в качестве разового поставщика, а полноценного технологического партнера.

"Ленинградская область активно развивает свой лесопромышленный комплекс. Александр Юрьевич правильно отметил, что у региона такие же планы, какие были в свое время и у Республики Беларусь, кроме уборки древесины, подлежащей лесозаготовкам, это развитие котельных на альтернативных или, как мы их в Беларуси называем, местных видах топлива, основными из которых являются щепа и древесные пеллеты. У нас это очень успешная программа. Если получится этот опыт тиражировать в Ленинградской области, это будет здорово", - отметил Дмитрий Крутой.

"После прошлогоднего "ИННОПРОМА" мы подписали несколько контрактов на поставку техники, в том числе новой, специализированной техники для Ленинградской области. Мы эту работу обязательно продолжим. У нас очень высокий процент выполнения предыдущих двух дорожных карт. Это было отмечено и Президентами наших стран", - сказал губернатор Ленинградской области России.

В Ленинградской области также успешно реализуется проект "Белорусская деревня" - это выделенное брендированное пространство под поставку белорусской продукции, в первую очередь продуктов питания. Номенклатуру планируется расширить.