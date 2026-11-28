Сближение Минска и Маската началось после визита Александра Лукашенко в Оман в декабре 2024 года. Договоренности на высшем уровне позволили уйти от разовых сделок и обеспечить стабильный рост в экономике. Пожалуй, самый быстрый результат показывает агропромышленный комплекс.

За 9 месяцев 2026 года товарооборот продовольствия между Беларусью и Оманом вырос на 65 % в сравнении с таким же периодом прошлого. Для Султаната, который в силу климатических особенностей вынужден закупать значительную долю продуктов питания, белорусский АПК становится гарантом продовольственной безопасности.

Расширяется не только линейка товаров, но и направления. Обсуждаются механизмы поставок белорусских сыров. Оман также готов открыть свой рынок для ветеринарных препаратов, в числе перспективных экспортных позиций - корма для животных и рыб. Сегодня рынок этого государства важен для Беларуси как окно для реэкспорта товаров. И здесь интерес представляет использование портовой инфраструктуры Омана.

Для развития торгово-экономических связей и реализации совместных проектов работает Комитет по сотрудничеству и инвестициям. Партнеры готовы переходить от простых схем в торговле к промышленной кооперации.

В планах - создание в Омане сборочных производств белорусской техники и цехов по фасовке детских молочных смесей. А также строительство в Витебской области крупного целлюлозно-картонного комбината с оманским капиталом и создание туристического кластера в Омане.

Знаковым для двух стран станет следующий год. В 2027 Беларусь и Оман отметят 35-летие со дня установления дипломатических отношений.