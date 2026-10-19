Товарооборот в $10 млрд и логистический гейтвей: какие проекты сейчас реализуют Беларусь и КНР

В Пекине состоялось заседание Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Беларусью и Китаем. Об итогах встречи рассказал министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь в "Актуальном интервью".

Он отметил, что повестка комиссии традиционно охватывает широкий круг вопросов. "Ключевое, конечно же, инвестиции, взаимная торговля, реализация проектов и работа нашего индустриального парка "Великий камень", - сообщил Юрий Чеботарь.

По его словам, взаимная торговля демонстрирует устойчивую положительную динамику. "В нашей взаимной торговле в текущем году, как и в прошлые годы, есть очень хорошая положительная динамика. Ключевое для нас - это расширение допуска товаров на рынок Китая. А для китайских коллег - подтверждение наших намерений в реализации множества проектов для увеличения локализации, расширения совместных производств и так далее", - подчеркнул министр.

quote Не так давно китайская сторона озвучила, что по итогам этого года товарооборот между странами без учета сферы услуг может достичь отметки в 10 млрд долларов. Юрий Чеботарь

Министр рассказал о реализуемых проектах в промышленности: "В текущем году и в следующем у нас реализуются более 40 различных проектных идей, в том числе и технологий. Они затрагивают различные сектора нашей промышленности: машиностроение, нефтехимию, легкую промышленность, деревообработку и так далее. В принципе, у каждой отрасли сегодня несколько проектов в работе. Стадии тоже здесь разные. Ряд проектов сегодня уже реализован".

Отдельно Юрий Чеботарь остановился на работе индустриального парка "Великий камень". "Динамика там положительная. Только в этом году добавилось 30 резидентов. Общее их количество - 180 с объемом инвестиций почти в 2 млрд долларов США. Из 180 к реальной производственной деятельности сегодня приступили почти 70. Вместе с китайской стороной проговорили вопрос расширения преференциального режима в рамках парка, чтобы постоянно поддерживать самые лучшие, самые актуальные условия работы", - сообщил министр.

Он также затронул развитие логистического направления. "В нашей стране формируем и площадку для комплексного оказания услуг в сфере логистики. Это вопрос не просто транзита через нашу страну, а в большей степени комплекс услуг, связанный с обработкой, хранением, компоновкой грузов. И в этом плане "Евразийский железнодорожный гейтвей" будет, я уверен, номер один. Мы договорились о том, что в ближайшее время в рамках официального открытия этого проекта будут запущены поезда как с нашей стороны, так и в Беларусь из Китая", - заключил Юрий Чеботарь.

Таким образом, по итогам заседания комиссии стороны подтвердили намерение наращивать инвестиции, расширять взаимную торговлю и углублять промышленную кооперацию, в том числе на площадке индустриального парка "Великий камень".