Перспективы двусторонних отношений Беларуси и Алжира обсудили в парламенте. Состоялась встреча председателя Совета Республики Натальи Кочановой с министром сельского хозяйства, развития сельских территорий и рыболовства Алжира Сидом Али Халди.

Нынешний визит в Беларусь алжирской делегации - это продолжение договоренностей, достигнутых между лидерами двух стран, и реализации дорожной карты. Задача для национальных экономик - выйти на товарооборот в 500 млн долларов. Сегодня эта цифра достигла 100 млн долларов. Вместе с тем за девять месяцев наблюдается устойчивый рост почти в 5 раз.

Беларусь вносит большой вклад в продовольственную безопасность Алжира, поставляя сухое молоко, сыворотку, соевое масло. Сегодня речь идет о поставках сельхозтехники и развитии агропромышленного комплекса Алжира. Перспективы в создании совместных предприятий - в первую очередь сборочных производств.

Алжир - это глобальные ворота в Африку, основа экономики - запасы нефти и газа. А в Беларуси видят надежного и долгосрочного партнера.