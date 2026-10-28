Санкт-Петербург и Брестская область планируют совместно развивать судостроение

Визит губернатора Санкт-Петербурга в Беларусь продолжается. Программа насыщенная - 28 октября делегацию во главе с Александром Бегловым встречали в Брестской области. На повестке новые планы и перспективы сотрудничества по нескольким направлениям.

Только за предыдущую пятилетку товарооборот между регионами увеличился в 2,5 раза. Уже в 2026-м приросли более чем на 15 %. Продукция брестских флагманов (от молочной до мясной) особенно популярна в Санкт-Петербурге, эту тенденцию намерены поддерживать. Горизонты планируют расширить и в области культуры, здравоохранения и новых сферах.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга (Россия):

"Новое совершенно направление, которое мы хотим совместно развивать, это судостроение. Будем смотреть, как можно дальше привлечь предприятия именно в Брестской области к нашим большим проектам. И по сельхозпродукции, которая на сегодняшний день поставляется в Санкт-Петербург, мы тоже договорились, уже первые партии пришли. У нас открылось уже 5 пространств, один из таких больших магазинов - "Белорусская деревня". Буквально на прошлой неделе мы ее открыли, там более 200 наименований продукции".

Сохранение исторического и культурного наследия

Объединяет народы и общая память. Беларусь и Россия поддерживают друг друга в сохранении исторического и культурного наследия. Гости Бреста побывали в цитадели мужества и отдали дань памяти защитникам крепости - цветы легли у Вечного огня и плиты "Ленинград".

Сразу после встреча с жителями блокадного Ленинграда, проживающими сегодня в Брестской области. Место символичное: "Музей войны - территория мира" - в юго-восточной казарме крепости, которая с началом войны стала местом сражений. Сегодня экспозиция рассказывает о судьбах тех, кто оказался в плену, о работе по сохранению памяти. Также место с историей - гарнизонный храм святителя Николая Чудотворца, чьи израненные пулями стены были свидетелями кровопролитных боев двух мировых войн.

Побывали гости из Санкт-Петербурга и в Молодежном патриотическом центре. Окончанием экскурсии по местам памяти стало гарнизонное воинское кладбище, где были возложены цветы к мемориальной плите в память о ленинградцах, погибших при обороне брестской земли в годы Великой Отечественной.

29 октября в программе визита - знакомство с предприятиями региона.