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Товарооборот Беларуси и Бразилии за девять месяцев 2023 года составил почти 700 млн долларов

Товарооборот Беларуси и Бразилии за девять месяцев составил почти 700 млн долларов - в два раза выше показателя прошлого года. Об этом заявил заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич во время встречи с секретарем по международным отношениям Партии трудящихся Бразилии Роменио Перэйра. Латиноамериканская страна традиционно входит в десятку наших торговых партнеров в мире, и стала одним из главных покупателей белорусских удобрений.

Сегодня одним из важных направлений, которыми занимается руководство Бразилии, является усиление роли БРИКС на международной арене. В ближайшем будущем было бы совершенно естественно увидеть в составе объединения Беларусь, подчеркнул бразильский парламентарий.

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