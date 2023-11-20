Товарооборот Беларуси и Бразилии за девять месяцев 2023 года составил почти 700 млн долларов

Товарооборот Беларуси и Бразилии за девять месяцев составил почти 700 млн долларов - в два раза выше показателя прошлого года. Об этом заявил заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич во время встречи с секретарем по международным отношениям Партии трудящихся Бразилии Роменио Перэйра. Латиноамериканская страна традиционно входит в десятку наших торговых партнеров в мире, и стала одним из главных покупателей белорусских удобрений.